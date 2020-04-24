النشرة: مرجع روحي كبير أبدى استياءه من استهداف كبار الموظفين الذي ينتمون الى طائفته

علمت "الخليج 365" أن مرجعا روحيًّا كبيرا أبدى استياءه من استهداف كبار الموظفين الذي ينتمون الى طائفة المرجع وتجاهل امثالهم من الطوائف الاخرى على رغم الاخطاء التي ارتكبها هؤلاء.
وقال المرجع انه لا يرى سببا لهذا التمييز في التعامل الا تضامن المرجعيات السياسية والروحية الاخرى مع هؤلاء الموظفين الكبار ورفضهم المساس بهم مهما كانت الاسباب.
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