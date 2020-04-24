وزير الصحة: لا نستطيع تحمل الاذى بحال فك التعبئة العامة دون الالتزام بالضوابط

اشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ خلال جولة في مخيم الجليل للفلسطينيين في ​بعلبك​ بعد تسجيل ​اصابات​ ب​فيروس كورونا​، الى انه تسجيل اول حالة بين الاخوة ​الفلسطينيين​، وفي ظل الظروف التي نعيش فيها الاجراءات يجب ان تكون قاسية، و​الشعب الفلسطيني​ يجب ان يكون واعيا لمواجهة الازمة، واطلب من الفلسطينيين في المخيم ارتداء ​الكمامة​ ولو كانت من صنع المنزل، واوضح ان اولى وسائل ​الوقاية​ بوضع الكمامة، والنتائج التي اجريت للبيئة المخالطة جيدة، ونحن اليوم لدينا 5 ​حالات​ نتابعها ونتابع مخالطيها، ودعا كل من خالط هذه الحالات الى اجراء فحص الـ "PCR" في ​مستشفى​ بعلبك.

ولفت حسن الى ان ​وزارة الصحة​ حققت علامات جيدة بمكافحة كورونا، واذا اعتبرنا اننا حققنا نتائج جيدة يجب ان ننزل السلم قليلا قليلا، وليس بشكل سريع، ونحن لا نستطيع تحمل الاذى بحال فك التعبئة العامة دون الالتزام بالضوابط.