فرانس برس: إحصاء أكثر من 190 ألف وفاة ومليونين و600 ألف إصابة بكورونا حول العالم

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّه "تمّ إحصاء 190 ألفًا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفًا و733 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، منذ ظهوره لأوّل مرّة في كانون الأول في ​الصين​"، وذلك وفق حصلية جمعتها الوكالة حتّى الساعة 7:40 بتوقيت غرينيتش الوم، استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وأوضحت أنّ "من بين هذا العدد الإجمالي للوفيات، هناك 116 ألفًا و221 وفاة في ​أوروبا​ من أصل مليون و296 ألفًا و248 إصابة، ما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضرّرًا جراء وباء "​كوفيد 19​"، لافتةً إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ هي الدولة الّتي تسجّل أكبر عدد من الوفيات (49963) تليها ​إيطاليا​ (25549) و​إسبانيا​ (22157) و​فرنسا​ (21856) و​بريطانيا​ (18738)".