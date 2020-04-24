المكسيك تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا

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مكسيكو سيتي: أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الخميس، أن أكثر من ألف شخص وافتهم المنية بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي المرض في البلاد. وتأكد حتى الأن اصابة 11 ألفا و633 شخصا بالفيروس ووفاة 1069 حالة في البلاد.

تم تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في المكسيك في نهاية فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يصل الوباء إلى ذروته خلال الأسبوع الثاني من مايو المقبل.

وكانت الحكومة بقيادة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مترددة في البداية في الاستجابة للجائحة، ولكن تم إغلاق المدارس والعديد من الشركات المصنفة على أنها غير ضرورية حاليا.

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كما نصحت السلطات المواطنين بالبقاء في المنازل والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لكن هذه الخطوات غير ملزمة.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في المكسيك

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