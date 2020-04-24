ترامب: سننسف السفن الإيرانية اذا اقتربت من السفن الأمريكية

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قال الرئيس دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية “ستنسف” أي سفن حربية إيرانية تقترب بقوة من السفن الأمريكية، وذلك بعدما اقتربت 11 سفينة من القوة القتالية الإيرانية الخاصة بشدة من سفن أمريكية بالخليج.
وقال “لن نقبل بهذا. إذا فعلوا هذا.. إذا عرضوا سفننا للخطر وعرضوا طواقمنا وبحارتنا البواسل للخطر.. فلن أسمح بذلك، وسننسفهم نسفا”.
ومضى قائلا “هذا تهديد. عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفا”.
وسئل عن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته إيران يوم الأربعاء فقال “نتابع عن كثب”. (رويترز)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.