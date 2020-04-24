شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنفى 3 شائعات أبرزها إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات الثانوية العامة، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، حيث من المقرر أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وتشمل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، وكذلك الإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذى سيكون يوم 12 مايو 2020، مع اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم البطاقات.

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، مُوضحةً أن المشروعات البحثية تُعد بديلاً للامتحانات التقليدية هذا العام، وشرطاً أساسياً لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية من (الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة الدراسية الأعلى، مُشيرةً إلى أن الوزارة ستتولى عملية تقييمها وفق آليات محددة، بما يحقق المساواة بين الطلاب.

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وتهدف المشروعات البحثية إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية، وتتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنواناً جذاباً للمشروع، فضلاً عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة ويلتزم بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علماً بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.

كما نفت الوزارة ما يتم تداوله من منشورات بشأن عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وأنهم مدربون بالفعل على طريقة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وأسلوب الكتاب المفتوح منذ العام الماضى، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي إلكترونياً، خلال الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.