شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر المواطنين من شائعات مواقع التواصل ويطالب بمزيد من الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب إسماعيل نصر الدين، المواطنين من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدا أن هناك جماعات يستغلون أى حدث ويروجون للأخبار الكاذبة والشائعات بهدف تشويه مؤسسات الدولة، والنيل من عزيمة المصريين، مما يستوجب أن تكون هناك حالة من الوعى لدى الجميع لعدم الانسياق خلف هذه الشائعات، وذلك من خلال عدم مشاركة هذه الأخبار عبر مواقع التواصل دون الوقوف على حقيقتها.

وأوضح نصر الدين، انه مع كل حدث أو ازمة حتى وإن كانت عالمية يوجد من يستغل هذه الأحداث ويروج للشائعات، ويستغلون مواقع التواصل الاجتماعى، وهناك لجان الكترونية تابعة لهذه الجماعات تقوم بعمل مشاركة هذه الأخبار العارية عن الصحة حتى يتم نشر الشائعة وسط أكبر عدد من مستخدمي هذه الوسائل، ومن ثم ينعكس أثره على المجتمع، ولكن على الجميع ان يكون حذر ولا ينساق خلف هذه الأخبار، وعدم مشاركة أيا منها قبل التأكد من مصداقيتها من عدمه.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن جميع مؤسسات الدولة تتصدى لهذه الشائعات بشكل قوى، حيث يتم رصد لها، ويتم عرض الشائعة والرد عليها بالحقيقة، وهذا يعني أن جميع المؤسسات تتعامل بشفافية مطلقة مع الأحداث، ولهذا يجب على المواطنين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية .

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وأشاد عضو مجلس النواب، بوعي المواطنين خلال الفترة الأخيرة وعدم الانسياق خلف الكثير من الشائعات التى تم الترويج لها عبر الفيس بوك او مختلف مواقع التواصل، مؤكدا أن الوقت الحالى يمثل الوعى فيه السلاح الأقوى فى التصدى لهؤلاء المستترين خلف الشائعات و يبثون السموم فى المجتمع.