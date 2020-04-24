الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل منزلين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، على حريقًا اندلع في منزلين دون خسائر بشرية، بمركز البلينا جنوبي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بناحية برخيل دائرة المركز.

تبين من التحريات نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومسقوف بأفلاق النخيل ملك "عبد الرازق. ع" 55 عامًا عامل، وامتدت النيران لمنزل مجاور ملك "محروس. ع" 50 عامًا عامل.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية، ورجح مالكا المنزلين أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول.