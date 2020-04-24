محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، على حريقًا اندلع في منزلين دون خسائر بشرية، بمركز البلينا جنوبي المحافظة.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بناحية برخيل دائرة المركز.
تبين من التحريات نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومسقوف بأفلاق النخيل ملك "عبد الرازق. ع" 55 عامًا عامل، وامتدت النيران لمنزل مجاور ملك "محروس. ع" 50 عامًا عامل.
جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية، ورجح مالكا المنزلين أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل منزلين في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.