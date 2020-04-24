الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء عن ألغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بمشروعات بحثية، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

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وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات ستعقد بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وشددت على أن اجتياز طلاب السنوات النهائية لتلك الامتحانات يعد شرطا أساسيا للنجاح.