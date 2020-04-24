محافظ بورسعيد: تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه وجه مديريتي الصحة والتموين بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع الاحتكار من بعض التجار.

وأشار المحافظ، في بيان إعلامي، إلى أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الـ24 ساعة، لتلقي أي شكاوى من المواطنين من خلال الرقمين: 3222945-3222997، كذلك تتابع الغرفة مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والإستراتيجية، وانتظام العمل في المخابز، وتعديل مواعيدها بما يتناسب مع الشهر الكريم.

وأكد المحافظ على أنه يجري متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز، علاوة على متابعة الأسعار والتأكد من الالتزام التام بالقواعد المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.