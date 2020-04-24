- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء عن وقف صرف معاش تكافل وكرامة وتوجيه مخصصاته لدعم العمالة غير المنتظمة، غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وأكدت التضامن، استمرار الدولة في تقديم كافة أوجه الدعم النقدي للأسر المستحقة.
وتابعت: يجري حاليا صرف مستحقات شهر أبريل من معاش تكافل وكرامة لـ3.4 مليون أسرة مستحقة حتى نهاية الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف معاش "تكافل وكرامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.