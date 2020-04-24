القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، أنه طرأ ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة فإن عدد المصابين ارتفع إلى 145 إصابة في دير الأسد و73 في أم الفحم و47 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا: 145 إصابة في دير الأسد و73 في أم الفحم و47 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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