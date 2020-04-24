كورونا: 145 إصابة في دير الأسد و73 في أم الفحم و47 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، أنه طرأ ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة فإن عدد المصابين ارتفع إلى 145 إصابة في دير الأسد و73 في أم الفحم و47 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة.

تفاصيل أوفى بعد قليل...