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كوريا الجنوبية تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

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سجلت كوريا الجنوبية 6 اصابات جديدة بفيروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي وفيات لأول مرة منذ 16 مارس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن عدد المصابين الجدد بالفيروس في البلاد في حدود 10 لليوم السادس على التوالي.

وصرحت قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها اليوم الجمعة بأنه بذلك ترتفع حصيلة الاصابات في البلاد إلى 10 آلاف و 708 أشخاص و 240 حالة وفاة حتى الأن.

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