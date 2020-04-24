1.اجعل السلطات الصحية الوطنية مصدرا رئيسيا لمعلوماتك.
2. اتبع ما يصدر من إرشادات رسمية بشأن التجمعات الاجتماعية، والدينية، والتباعد البدنى في اطار تفشى فيروس كورونا" كوفيد 19"
3. لا تتبع الشائعات.
4. احرص على إحياء فضيلة الكرم، والجود، في شهر رمضان المبارك خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19 ".
5. تقرب إلى الله بالإخلاص والإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم.
6. اخرج صدقائك لتخفيف الكرب الاقتصادي عن المكروبين.
7. تبرع بوقتك أو مالك لدعم النظم الصحية التي تناضل من أجل علاج المرضى.
8. التباعد البدني لا يعنى قطع الروابط الاجتماعية، تواصل دائما مع أسرتك وأحبائك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
9. تحدث مع أفراد أسرتك، خصوصًا مع كبار السن الذين قد يشعرون بالاكتئاب أو الغضب، بسبب العزلة الاجتماعية خلال شهر رمضان.
10.رفع الروح المعنوية للأطفال والأجداد وغيرهم من أفراد الأسرة عن طريق التجمع الافتراضى حول مائدة الإفطار عبر المحادثات الصوتية والمرئية.
11.حافظ على صحتك وسلامتك خلال شهر رمضان باتباع نظام غذائي متوازن وصحي.
12. التزم بتدابير السلامة الغذائية.
13.كن على تواصل دائم مع أحبائك
14.احصل على قسط كاف من النوم.
15.تجنب المناطق المزدحمة والتجمعات.
16. تجنب الوجبات السريعة غير الصحية والأطعمة الغنية بالسكر.
17. تجنب التدخين.
18. تجنب إهمال النشاط البدني.
كانت هذه تفاصيل خبر 18 نصيحة تقدمها الصحة العالمية للصائمين في رمضان لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.