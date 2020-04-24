شكرا لقرائتكم أكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، سبعة قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني شملت 54 موقعاً بمساحة نحو 4 آلاف كيلو متر مربع، وذلك في ضوء تطلعات القيادة لتطوير قطاع التعدين ضمن "رؤية المملكة 2030".

وتتوزع هذه المواقع في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل ونجران، حيث تم تخصيص 12 موقعا لخام الذهب، و12 موقعا لخام النحاس، وتسعة مواقع للعناصر الأرضية النادرة، وسبعة مواقع لخام الفضة، وخمسة مواقع لخام الزنك، وثلاثة مواقع لخام الرصاص، وموقعين لخام الحديد، وموقعين لخام الكوارتز، وموقع واحد لخام القصدير، وموقع واحد لخام الموليبيدنيوم.

وبتحديد هذه المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة تتمكن الوزارة من تحقيق جملة أهداف من بينها توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتوفير البيانات، التي يحتاج إليها القطاع الخاص في هذا المجال، وطرح الفرص للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في استغلال الثروات المعدنية في المملكة.

وتعتزم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وضمن- مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين- البدء في أعمال الاستكشاف التفصيلي للمكامن التعدينية المذكورة وإجراء عديد من الدراسات التفصيلية عليها كرسم الخرائط الدقيقة، وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجيوكيميائية التفصيلية، وحفر خنادق الاستكشاف، والحفر تحت السطحي لاختبار امتدادات الأجسام المتمعدنة، ومن ثم عمل نمذجة لها وحساب المصادر المتمعدنة لكل مكمن وموقع ليتم لاحقا طرح هذه المواقع كفرص استثمارية.