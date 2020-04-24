أبو زيد: شهادة الارمن والسريان بإسم مسيحيي الشرق تتكامل مع شهادة أجدادنا في جبال لبنان

اشار النائب السابق ​أمل ابو زيد​ في ذكرى المجازر ​الارمن​ية والسريانية الى ان "أكثر من ١٠٠ سنة مرّت على ​الابادة الارمنية​ ومجازر سيفو السريانية ، لكن القضية بقيت حاضرة وحفظها أصحابها بعيداً من اليأس والنسيان وحملوها الى دول ​العالم​ لانتزاع إعتراف بها ".

ولفت في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى إن "الشهادة التي قدّمها إخواننا الارمن والسريان هي شهادة بإسم مسيحيي الشرق تتكامل مع شهادة أجدادنا في جبال وأودية ​لبنان​، وما حضورهم الى هذه الارض هرباً من الاضطهاد إلا تأكيد على رسالة لبنان التاريخية كموطن للحريات ومتى فقد لبنان حريته لا يعود لبنان".