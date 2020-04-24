أبو زيد: شهادة الارمن والسريان بإسم مسيحيي الشرق تتكامل مع شهادة أجدادنا في جبال لبنان

اشار النائب السابق أمل ابو زيد في ذكرى المجازر الارمنية والسريانية الى ان "أكثر من ١٠٠ سنة مرّت على الابادة الارمنية ومجازر سيفو السريانية ، لكن القضية بقيت حاضرة وحفظها أصحابها بعيداً من اليأس والنسيان وحملوها الى دول العالم لانتزاع إعتراف بها ".
ولفت في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى إن "الشهادة التي قدّمها إخواننا الارمن والسريان هي شهادة بإسم مسيحيي الشرق تتكامل مع شهادة أجدادنا في جبال وأودية لبنان، وما حضورهم الى هذه الارض هرباً من الاضطهاد إلا تأكيد على رسالة لبنان التاريخية كموطن للحريات ومتى فقد لبنان حريته لا يعود لبنان".
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