قائد بالحرس الثوري: إيران اليوم قوة كبرى وليس بإمكان أميركا ارتكاب أي حماقة

أكّد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد امير علي حاجي زادة، أنّ "إيران اليوم هي قوة كبرى، وليس بإمكان الولايات المتحدة الأميركية وحتّى أكبر منها أن ترتكب أي حماقة"، لافتًا إلى أنّ "تصريحات المسؤولين الأميركيّين هي للاستهلاك الداخلي".
ووعد في حوار تلفزيوني، الشعب الإيراني بـ"أنّنا سنتقدّم بالتكنولوجيا الفضائيّة ونصبح أقوى يومًا بعد يوم، بحيث تكتسب إيران الحصانة ولا يكون بإمكان أحد تهديدها"، مركّزًا على أنّ "الفضاء هو البعد الخامس للشؤون العسكريّة بعد المجالات البريّة والبحريّة والجويّة والسايبريّة". وأوضح أنّ "القيود الموجودة في المجالات الجويّة والبريّة للرصد الاستخباري هي أقل بكثير في المجال الفضائي".
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