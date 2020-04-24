وزير الصحة بالإكوادور: إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد ضعف العدد المؤكد

لفت وزير الصحة في ​الإكوادور​ خوان كارلوس زيفالوس، إلى أنّ "إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد يزيد عن العدد السابق تأكيده"، في الوقت الّذي أضافت فيه السلطات 11 ألف إصابة جديدة بعد تأخّر الاختبارات.

وأشار في تصريح، إلى أنّ "الحكومة ستضيف الحالات الجديدة إلى الأرقام المؤكّدة، الّتي بلغت إجمالًا 11183 حالة إصابة"، مركّزًا على أنّ "السلطات تناشد أقارب من توفوا في الآونة الأخيرة في الإكوادور، أن يتبيّنوا إن كان المتوفى قد ظهر عليه أي من أعراض "كورونا"، إذ أنّ كثيرًا من حالات الوفاة لم يتمّ الربط بينها وبين المرض نظرًا لعدم توافر أجهزة الاختبار".

وقد سجّلت الإكوادور 560 حالة وفاة بسبب تفشّي الفيروس الّذي أنهك السلطات الصحيّة في مدينة جواياكيل، أكبر مدن البلاد، حيث ظلت الجثث في البيوت لساعات أو في الشوارع. وتشير أرقام وزارة الصحة إلى أنّ هناك ما يقرب من 24 ألف اختبار لم تُعلن نتيجتها بعد في عمليّة تستغرق أسبوعًا عادةً.