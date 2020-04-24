كشف مصدر في "مصرف لبنان" المركزي لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "المصرف حدّد سعر صرف الليرة اللبنانية عند 3625 للدولار، لتطبّقه جميع شركات تحويل الأموال يوم الجمعة".
ولفت المصدر إلى أنّ "الأسعار ربّما تتغيّر يوميًّا، وسيتمّ تحديدها في اليوم السابق"، مشيرًا إلى أنّ "في حالة وقوع تقلّبات كبيرة خلال اليوم، فإنّ الأسعار ربّما تُحدَّد مجدّدًا خلال اليوم نفسه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لرويترز: مصرف لبنان حدد سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار الجمعة لشركات تحويل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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