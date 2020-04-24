النشرة: مرجع نيابي أكد أن إقالة مسؤول مالي كبير من منصبه سيكون ثمنه غاليا

علمت "الخليج 365" أنّ مرجعا نيابيا اكد ان اقالة مسؤول مالي كبير من منصبه سيكون ثمنه غاليا على الجهة الرسميّة والحزبية التي تدفع في اتجاه الاقالة.
واضاف امام زواره ان الامور لم تعد سالكة امام ممارسات معينة لان "زمان الاول تحوّل"!.
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