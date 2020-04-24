ارسلان: بعد مسرحيّة الأونيسكو وخلفياتها سقطت مقولة ما بعد 17 تشرين الأوّل ليس كما قبله

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بعد مسرحيّة ​الأونيسكو​ وخلفياتها، سقطت مقولة ما بعد ١٧ تشرين الأوّل 2019 ليس كما قبله، هؤلاء مجموعة تكنّ العداء للناس ولمصلحة الشّعب اللبناني، مجموعة لن يسلم الوطن إلا برحيلها. أفعالكم وكيدكم وجشعكم واستخفافكم بالشعب ستنقلب عليكم، اضاف قائلا "ستأكلكم الناس، ولو بعد حين".

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