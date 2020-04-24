النشرة: مستشار مرجع حكومي يحرض على مسؤول مالي كبير ويدفع في اتجاه اقالته

علمت أن "​الخليج 365​" أن مستشار مرجع حكومي يحرض على مسؤول مالي كبير ويدفع في اتجاه اقالته تصفية لحسابات سابقة لان المستشار عمل تحت امرة المسؤول المالي لفترة معينة ولم تكن العلاقة بين الاثنين جيدة.

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