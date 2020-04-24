شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بسؤال عن تطبيق الإجراءات الوقائية فى المجازر الآلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءات الوقائية المتبعة فى المجازر الآلية، بالإضافة لضرورة توزيع المجازر على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع الكثافة السكانية وفى نفس الوقت مع أعداد المزارع ومربي الدواجن حتى لا يتم تداول الطيور بين المحافظات بشكل كبير خاصة فى ظل الظروف الراهنة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، وعلى المواطنين جميعهم الالتزام بهذه التعليمات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكن هناك بعض الأماكن التى يجب أن يتم تشديد الرقابة عليها فى تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صارم، ولعل منها المجاز لاآلية، لضمان أن تؤتى هذه الإجراءات ثمارها.

وطالب عضو البرلمان، عمل حصر شامل لكافة المجازر على صعيد المحافظات، وإعادة النظر فى خريطة التوزيع، على أن يتم تحقيق التوازن بين التعداد السكانى وأعداد المجازر فى كل محافظة ويراعى فى الأمر أعداد المزارع، لافتا إلى أن تداول الطيور الحية من الملفات التى تحظى باهتمام ولكن قبل البت فى هذا الأمر لابد من توفير أعداد كافية من المجازر على صعيد كل محافظة ويتم توزيعها داخل المحافظة وفقا للطبيعة الجغرافية أيضا.

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الجدير بالذكر أن النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقدم بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطة توزيع المجازر الآلية على مستوى الجمهورية بشكل يتناسب مع تربية الدواجن، وانتشار وتوزيع المزارع تمهيدا لتطبيق قرار منع الذبح العشوائى، بسبب خطورة هذا الأمر على الصحة العامة وتداول الطيور الحية بين المحافظات، مما قد يكون من أسباب انتقال الفيروسات.