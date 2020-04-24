إنتر ميلان يُشعل سباق التعاقد مع بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الصيفي القادم.

وانتشرت شائعات في إنجلترا، تفيد بعدم وجود نية لدى مانشستر يونايتد، لتفعيل خيار تمديد عقد بوغبا حتى صيف 2022.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد، حتى نهاية الموسم المقبل، ما يزيد من فرص بيعه هذا الصيف، لتجنب رحيله المجاني.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان سينافس الثلاثي يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان، على ضم بوغبا، في الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

وارتبط يوفنتوس منذ فترة طويلة بلم الشمل مع بوغبا من جديد، ومن المعروف أيضًا أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن إنتر سيعمل على الجمع بين بوغبا وأنطونيو كونتي مجددًا، حيث سبق لهما العمل في يوفنتوس.

وكان إنتر، قد ضم 3 لاعبين من مانشستر يونايتد هذا الموسم، وهم روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز في بداية الموسم، بالإضافة إلى أشلي يونغ في كانون الثاني/يناير الماضي.

ومع اهتمام كبير من قبل عمالقة أوروبا بضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم إنتر، سيكون بوغبا قادرًا على تشكيل شراكة مميزة مع كريستيان إريكسن في وسط الملعب.