"تويتر" تحظر تغريدات عن "مؤامرة" تربط شبكة 5G بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرع موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحذف تغريدات وتعليقات تدعو لتدمير البُنى التّحتيّة الخاصّة بشبكة اتّصالات الجيل الخامس، وتحرّض على القيام بـ"أنشطة مؤذية" متعلّقةٍ بالتّرويج لنظريّة مؤامرة، تربط بين جائحة وباء كوفيد-19 وشبكة الجيل الخامس 5G.

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي أدّت إلى تعديات على أبراج لشبكات الجيل الخامس في بعض الدول الأوروبية.

وأعلن الفريق المسؤول عن الحماية في "تويتر" أول أمس الأربعاء أنّه "لقد قمنا بتوسيع إرشاداتنا حول الادعاءات غير المؤكّدة التي تحرّض الناس على القيام بأنشطة مؤذية، أو تدمير وإتلاف البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس وإثارة الرعب والاضطرابات الاجتماعية والفوضى على نطاق واسع".

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وبيان "تويتر" هو الأحدث في محاولة من قبل منصّات وسائل الإعلام الاجتماعية للحدّ من المعلومات الخاطئة المنتشرة حول وباء فيروس كورونا؛ مبيّنًا أنّه يعمل على تحسين سياسته للتعامل مع الأحداث الأخيرة.

وأضاف أنه سيزيل "الادعاءات غير المتحقّق منها" التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنى التحتية الحيوية أو الإضرار بها؛ كما أشار البيان إلى أن ذلك يشمل التغريدات المضلّلة التي تروّج بأنّ المواد الغذائية ستنفد أو بأنّ شبكات الجيل الخامس هي وراء تفشّي فيروس كورونا.

وقد دفعت نظرية المؤامرة هذه الحكومة البريطانية للتدخّل لدحض هذه المزاعم التي روّجت لها قناة "آي تي في" عبر أحد مذيعيها.