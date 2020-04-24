رجل الاعمال اللبناني محمود قعفراني قدم مساعدات لنائبة رئيس مجلس النواب بساحل العاج

استكمل رجل الاعمال اللبناني السيد محمود صلاح قعفراني الذي يرأس منظمة "CHANTRY GARDEN MEDICAL FOUNDATION" في إطار مواكبته لجائحة فيروس "كورونا" التي تجتاح ​العالم​ وحرصاً منه على بلده "الثاني" ​ساحل العاج​، خطته التي تقضي بالوقوف إلى جانب أهله، وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وفي هذا الإطار، قام محمود قعفراني بتسليم حصص غذائية وطبية الى وزيرة تمكين ​المرأة​ والطفل، ونائب رئيس ​مجلس النواب​ العاجي، السيدة بلمود دغوود - Belmonde Dogo، وذلك بحضور مندوبة ​الأمم المتحدة​ لحقوق المرأة السيده ماري غوريتي - Marie Gorotti.

وفي كلمة لها، شكرت معالي الوزيرة الهبة المقدمة من السيد قعفراني وأثنت على وقفته المشكورة مع الشعب العاجي.

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بدورها، عبرت مندوبة الأمم المتحدة في كلمتها عن امتنانها بالدور الذي يلعبه السيد قعفراني في تلاقي الشعوب في المحن والشدائد ووقوفه الإنساني الى جانب ​الانسان​ بما يحقق فكرة الانسان الواحد التي يتخطى جميع الحواجز ليصل الى جوهرها بكونه اخ له ضمن الشراكة الإنسانية العالمية التي تسعى المنظمة الى تعميمها.

وقد وعد السيد قعفراني بوضع كل امكانياته بتصرف بلده الثاني وشعبه العاجي الطيب.

يذكر ان السيد محمود صلاح قعفراني هو ابن بلدة بدياس الجنوبية ​المقاومة​ وهو ابن مدرسة الامام الصدر التي تؤمن بوجوب ان يكون الانسان رسولياً في خدمته، وذلك لرفع الحرمان ملبياً نداء الضمير مسترشداً ايضاً بدعوة حامل الأمانة الاستاذ ​نبيه بري​ الذي يدعوا الى تضافر جهود اللبناني المغترب مع بلده المضيف وان يكونوا مثالاً في رد الجميل.