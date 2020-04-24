عبدالله: نمارس قناعاتنا بعيدا عن الشعبوية والكيدية ونعلن مواقفنا وفق حساباتنا الوطنية

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" نمارس قناعاتنا بعيدًا عن الشعبويّة والكيديّة، ونسجّل ونعلن مواقفنا وفق حساباتنا الوطنيّة ورؤيتنا للدولة العلمانيّة المتحرّرة من مرض الطائفيّة، وعلى قاعدة مصالح عامّة الناس، وبخاصة محدودي الدخل منهم". وشدّد على أنّ "تشويه وتزوير مواقفنا لن يغير الحقائق. "لعبوا غيرها شباب".

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