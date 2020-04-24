رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش أن كلام رئيس الحكومة بأن 70 كارثة تعرضت لها الحكومة خلال 70 يوما من عمرها بعد نيل الثقة، ينطوي على جزء كبير من الحقيقة، إلا أن الحكم استمرارية ولا يمكن بالتالي لأي حكومة أيا تكن الظروف والأسباب المحيطة بها أن تتنصل من مسؤولياتها، لاسيما لجهة تنفيذ مطالب الثورة بمكافحة الفساد والفاسدين عبر قضاء مستقل، وبانتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج السلطة، فالبلد لا يستطيع الاستمرار في هذا النهج الذي أثبت فشله بكل المستويات.
ولفت حنكش في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، الى أنه على الحكومة إن أرادت فعلا أن تكون منسجمة مع مطالب الناس وكانت فعلا تنوي إخراج لبنان من النفق، أن تتحلى بالجرأة في اتخاذ القرارات وذلك بتنصلها من ارتباط غالبية الوزراء بأجندات الأحزاب التابعين لها، غير ذلك ستبقى الثقة بها مفقودة من قبل الشعب والمجتمعين العربي والدولي ولن يكون لها أمل باستعادتها، فمن غير المسموح على سبيل المثال أن تنتظر الحكومة رأي حزب الله في موضوع التعيينات المالية وفي الذهاب الى صندوق النقد الدولي لكي تبني على أساسه موقفها وتوجهاتها وقراراتها.
وردا على سؤال، أكد حنكش أن الخطة الاقتصادية تبدأ أولا بمصارحة اللبنانيين بأن أموالهم لم تعد موجودة في المصارف، وثانيا بعدم المساس ولو بليرة واحدة من جنى عمر اللبنانيين الأغنياء منهم والفقراء ومتوسطي الدخل، وثالثا باستعادة المال المنهوب ومحاكمة المرتكبين، لاسيما الذين اتخذوا القرارات العشوائية، وأهمها الموازنات الرقمية الكاذبة التي كسرت ظهر الدولة كتمويل سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب على سبيل المثال لا الحصر، ورابعا بالانطلاق نحو إصلاحات جدية تعالج بشكل نهائي وسليم موضوع الكهرباء والمعابر الشرعية وغير الشرعية والتهرب الضريبي والبيئة والبطالة المستفحلة.. وأكد حنكش أن أساس النجاح يكمن في الانتخابات النيابية المبكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: الخطة الاقتصادية تبدأ بمصارحة اللبنانيين بأن أموالهم لم تعد في المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.