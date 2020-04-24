مصادر المستقبل للجمهورية: الحريري وجعجع يعلمان أن أي معارضة لن تكون فاعلة من دون تعاونهما

ركّزت مصادر رئيس "تيار المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "التنسيق مع "حزب القوات اللبنانية" يتمّ حيث تقتضي الحاجة، وأنّ تفعيل هذا التنسيق مُرتبط بالتطورات على مستوى البلد".
من جهتها، أكّدت مصادر "المستقبل"، أنّ "كلًّا من الحريري ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع يعلم أنّ أيّ معارضة لن تكون فاعلة من دون تعاونهما، لذلك من المُفترض أن يعقدا اللقاء المُنتظر، ليتخطّيا المسائل الشخصيّة ويتفاهما على طريقة هذه المعارضة".
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