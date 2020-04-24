مصادر المستقبل للجمهورية: الحريري وجعجع يعلمان أن أي معارضة لن تكون فاعلة من دون تعاونهما

ركّزت مصادر رئيس "​تيار المستقبل​" رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "التنسيق مع "​حزب القوات اللبنانية​" يتمّ حيث تقتضي الحاجة، وأنّ تفعيل هذا التنسيق مُرتبط بالتطورات على مستوى البلد".

من جهتها، أكّدت مصادر "المستقبل"، أنّ "كلًّا من الحريري ورئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ يعلم أنّ أيّ معارضة لن تكون فاعلة من دون تعاونهما، لذلك من المُفترض أن يعقدا اللقاء المُنتظر، ليتخطّيا المسائل الشخصيّة ويتفاهما على طريقة هذه المعارضة".