جعجع: هناك قطيعة تامة مع الرئيس عون وليس مطروحا لدينا الآن الدفع نحو إسقاط الحكومة

أكّد رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، أنّ "القوات اللبنانية" هي من أصحاب نظريّة التعامل مع ​الحكومة​ على القطعة، بحيث نعارضها حين تُخطئ ونؤيّدها حين تصيب" ، لافتًا إلى أنّ "الوضع الراهن استثنائي، ويجب أن تتمّ مقاربته بمسؤوليّة عالية". وأوضح أنّه "ليس هناك من نيّة بعد لتشكيل جبهة معارضة متكاملة تجمعه مع رئيس "​تيار المستقبل​" ​سعد الحريري​ ورئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​".

وذكر جعجع في حديث صحافي، أنّ "هناك في الوقت الحاضر تشاورًا بالحدّ الأدنى مع "المستقبل"، وبالحدّ المقبول مع "الإشتراكي". وفي كلّ الحالات، المودّة القصوى موجودة على المستوى الشخصي بيني وبين سعد الحريري ووليد جنبلاط"، مشيرًا إلى "وجود فارق في الدرجات بين المعارضة الّتي تنتهجها "القوات" ومعارضة "الإشتراكي"، الّذي ذهب في اتجاه الحدّ الأقصى، ومعارضة "المستقبل" الّتي تقع في خانة "بين بين".

وشَرَح بموضوع المعايير الّتي يستند إليها موقف "القوات"، أنّ "الظرف الحالي ليس عاديًّا، ولذلك نحن قرّرنا أن نعارض بشكل مدروس، يرمي إلى تحقيق نتائج عمليّة وإيجابيّة، وبالتالي ليس مطروحًا لدينا، أقلّه الآن، الدفع نحو إسقاط الحكومة أو شخص محدّد على قاعدة قُم لأجلس مكانك، بل همّنا يتركّز أكثر على جوهر الملفات وضرورة تصويب نمط معالجتها؛ إنّما من دون أن ينفي ذلك في الوقت نفسه أنّ لدينا مشكلة أساسيّة مع القوى السياسيّة الّتي تقف خلف ستارة الحكومة، وتحديدًا الثلاثي غير المرح الّذي يبدو أنّه لا يُرجى منه خير".

وردًّا على أنّ بعض القوى الّتي يلمّح إليها هي غير راضية بدورها عن سلوك الحكومة ورئيسها، كما أوحى موقف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الأخير خلال وعقب ​الجلسة التشريعية​، نوّه جعجع إلى أنّه "لو كان بري غير راضٍ حقًّا لكان طلب من وزيرَيه الاستقالة من الحكومة".

وكشف "أنّه تلقّى اتصال معايدة ب​عيد الفصح​ من الحريري، وأنّ هناك كلامًا كثيرًا يجب أن يُقال قبل أن يستعيد التحالف السياسي بيننا كلّ نضارته. إذ هناك فروقات وتباينات في وجهات النظر حيال المسائل الداخليّة وطريقة إدارة الدولة. أمّا الأمور الاستراتيجيّة فيوجد تفاهم شبه كامل عليها". وركّز على أنّه "لا يكفي أن نكون "أصحاب" على الصعيد الشخصي، وبكلّ صراحة لا مجال للصحبة والصداقة والمسايرة عندما يتعلّق الأمر بالشأن العام ومصالح الدولة والمواطن. ومن هنا، يحتاج تفعيل العلاقة مع الحريري إلى الانطلاق من خطوات ثابتة والاتفاق على خطّة كاملة، استنادًا إلى مكاشفة ومصارحة لم تكتملا لغاية الآن".

وحول حقيقة دور ​السفيرة الأميركية​ دورثي شيا الّتي زارته وجنبلاط، وما إذا كانت تدفع نحو تنظيم صفوف المعارضة ضدّ الحكومة والعهد، أكّد جعجع أنّ "هذا ليس صحيحًا، وزيارة السفيرة الأميركية إليّ كانت استطلاعية بقصد الاستفسار عن الوضع العام والاطلاع على حيثياته، وهي طرحت أسئلة في هذا الصدد، وبالتالي لا تؤدّي أي دور تحريضي، ثم إنّ كلّ الدول ومن بينها ​الولايات المتحدة الأميركية​، منشغلة هذه الأيام بهمومها الصحيّة والاقتصاديّة الّتي ترتّبت على انتشار فيروس "كورونا".

أمّا عن تفسيره لهجوم جنبلاط الحاد على الحكومة، وهل أسبابه محليّة فقط، أفاد بـ"أنّني مقتنع بأنّ دوافع جنبلاط هي محليّة حصرًا، وهو لديه مقاربته الخاصّة الّتي قادته إلى رفع "دوز" معارضته، وهذا ليس رأينا في الوقت الحاضر، علمًا أنّه ينبغي الاخذ بالاعتبار أنّ هناك حالة شعبيّة ضاغطة نتيجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، وفي مكان ما تعكس جريمة بعقلين هذه الحالة".

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كما شدّد على أنّه "الرغم من ضغط "كورونا"، لا أفهم لماذا لم تولد بعد خطّة الإنقاذ المالي والاقتصادي وفق أُسس سليمة، لأنّ ما تسرّب منها شكّل صدمة لي، متسائلًا: "ما المانع أن تبادر الحكومة فورًا إلى تنفيذ خطوات ملموسة، لا تحتاج سوى الإرادة، من قبيل إقفال المعابر الشرعية ومزاريب ​الجمارك​ واعتماد معالجة صحيحة لملف ​الكهرباء​ مغايرة عن النمط السابق، وإلغاء عقود ما بين 10 و15 ألف موظّف في ​القطاع العام​ لا يعملون وجرى حشوهم في الإدارة بسبب التنفيعات والمحسوبيات، بدءًا من 5300 موظّف غير قانوني تمّ إدخالهم منذ فترة غير طويلة إلى المؤسّسات والإدارات الرسميّة، على الرغم من الواقع المزري للدولة المستنزفة؟". وأكّد أنّ "قرارات كهذه من شأنها أن تعكس جدّية الحكومة وصدقيتها، وبالتالي أن تبعث الأمل في الداخل وتحفز الخارج على مساعدة لبنان".

ونصَح الحكومة بـ"الكف عن التذرّع بالتركة الثقيلة لتبرير أي قصور أو تقصير لديها، إذ أنّها كانت تعرف أصلًا عندما تشكّلت وتصدّت للمسؤوليّة، أنّ في انتظارها ورثة عمرها 30 سنة، ويُفترض أنّها لم تتفاجأ بها، بل هي أتت أساسًا لمعالجة تداعياتها". وتعليقًا على أنّ رئيس الوزراء ​حسان دياب​ يضطر أحيانًا إلى الدفاع عن حكومته في مواجهته اتهامات صادرة عن جهات يعتبر أنّها مسؤولة عن إنتاج المأزق الحالي، أشار إلى أنّ "الناس شايفة وقاشعة، وتعرف كيف وصلنا إلى هنا، وأنا أدعو الحكومة إلى تجنّب الخوض في سجالات سياسيّة والتفرّغ لمعالجة الأزمات المتراكمة".

إلى ذلك، أبدى جعجع اقتناعه بأنّ "الحكومة تضمّ وزراء جيّدين وغير ملوّثين، لكن التحدّي الأساسي الّذي تواجهه يتعلّق باستقلاليّتها، ونصيحتي لرئيسها أن يثبت استقلاليّتها، وعندها ستُفتح الأبواب أمامه. أمّا إذا لم يفعل، فإنّ حكومته ستسقط لوحدها بفعل تسارع الأحداث وتطوّرها، ومن دون أن يأخذ أحد على عاتقه هذا الأمر"، منبّهًا إلى أنّ "الوقت لا يعمل لمصلحتها".

وأكّد أنّ "هناك قطيعة تامّة في هذه المرحلة بينه وبين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​"، مبيّنًا أنّ "الرئيس عون هو جزء من الثلاثي الّذي يتحمّل، أقلّه في السنوات العشر الأخيرة، مقدارًا واسعًا من المسؤوليّة عن الواقع الّذي وصلنا اليه"، ومركّزًا على أنّ "فريق الرئيس عون تولّى على سبيل المثال ملف الكهرباء، وامتلك الثلث المعطل وأكثر في الحكومات، وعندما دقّيت جرس الإنذار في اللقاء الاقتصادي الطارئ في ​قصر بعبدا​ في أيلول الماضي، تبيّن لي وللأسف أنّ لا حياة لمن تنادي".

وعن سبب تجاهله لما يعتبره البعض دورًا أساسيًّا لـ"تيار المستقبل" و"الحزب الإشتراكي" في حدوث الانهيار، كونهما شاركا في السلطة على امتداد ثلاثين عامًا، أفاد بأنّ "حسنًا، ربّما تكون مساهمتهما في إنتاج الأزمة أقل أو أكثر بقليل من غيرهما، ليس هذا هو المهم الآن، ولسنا الآن في معرض توزيع المسؤوليات، بل إيجاد الحلول".

أمّا حول دلالات التقاطع بين "القوات" و"​حزب الله​" في الجلسة التشريعية الأخيرة، أوضح جعجع أنّ "هذا التقاطع حصل بالمصادفة ولم يكن ناتجًا من تنسيق مسبق"، مكرّرًا أنّ "الحزب هو أكثر من يستطيع المساعدة للخروج من النفق، عبر منحه الغطاء لمجموعة من الإجراءات والقرارات الإصلاحيّة الملحّة"، داعيًا إيّاه إلى أن "يبادر في هذا الاتجاه".

وعن الارتفاع الكبير في ​سعر الدولار​ المتفلّت من الضوابط، وسط تعاميم "​مصرف لبنان​" الّتي تواجه انتقادات حادّة، ركّز جعجع على أنّ "حاكم البنك المركزي ​رياض سلامة​ ليس مطلق الصلاحية، إذ هناك مفوض للحكومة لدى "مصرف لبنان"، وكذلك يوجد مجلس مركزي للمصرف لكنّه معطّل، وعلى الحكومة إنجاز ​التعيينات​ المالية الّتي تسمح بتفعيل دوره"، داعيًا إلى "تجنّب خلط الأشياء، وعدم إغفال التراتبيّة في تحمّل تبعات الانهيار المالي، الّتي تبدأ من السلطة السياسيّة ثمّ ​المصرف المركزي​ فالبنوك".