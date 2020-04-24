ذكرت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" أنّ "​مجلس الوزراء​ سيتطرّق من خارج جدول أعماله اليوم إلى موضوع كشف الحسابات الماليّة لرؤساء ​الحكومة​ والوزراء السابقين، وكلّ المسؤولين الّذين يقدّمون تصاريح بممتلكاتهم وبثرواتهم قبل دخولهم إلى السلطة، ولكن لا يقدّمون تصاريح مماثلة عند خروجهم منها، بحسب ما يقضي قانون الإثراء غير المشروع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجمهورية: الحكومة ستتطرق لموضوع كشف الحسابات المالية لرؤساء المجلس والوزراء السابقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.