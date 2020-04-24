تسجيل 227 وفاة و2337 إصابة بكورونا في ألمانيا ما يرفع إجمالي الحالات إلى 150383

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا زاد بمقدار 2337 حالة"، ممّا رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 150383 حالة". وبيّنت أنّ "عدد الوفيات نتيجة الفيروس ارتفع بواقع 227 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 5321 حالة وفاة".
ويمثّل عدد الإصابات الجديدة تراجعًا طفيفًا بعد تسارع وتيرة العدوى لثلاثة أيام على التوالي. وكان عدد حالات الإصابة المؤكّدة قد زاد يوم أمس الخميس بواقع 2352 حالة.
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