اردوغان وترودو بحثا هاتفيا بسبل التعاون في الكفاح العالمي ضد كورونا

أعلنت دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، أنّ " الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، ورئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، بحثا خلال اتصال هاتفي بسبل التعاون في الكفاح العالمي ضدّ فيروس "كورونا"، إلى جانب العلاقات الثنائية". يُذكر أنّ حتّى مساء أمس الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من مليونين و700 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 189 ألفًا، وتعافى أكثر من 742 ألفًا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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