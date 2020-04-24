بومبيو يحث مصر على الحفاظ على سلامة السجناء الأميركيين من فيروس كورونا

حث ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ نظيره المصري ​سامح شكري​ على الحفاظ على سلامة الأمريكيين المحتجزين في مصر من ​فيروس كورونا​.

ولم تعط الوزارة أي ​تفاصيل​ عن ​السجناء​ لكن كان قد ورد ذكر ثلاثة أميركيين محتجزين في مصر في خطاب أرسله أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ إلى بومبيو الشهر وطالبوه فيه بأن يدعو للإفراج عن الأميركيين المسجونين في عدة دول خشية إصابتهم بالفيروس.

وقالت ​الخارجية الأميركية​ في بيان إن بومبيو أكد في اتصاله مع شكري يوم الخميس "على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين الأميركيين وإتاحة السبيل لتواصل قنصلي خلال جائحة كوفيد-19".

وأسفر كوفيد-19، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي وتسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية، عن وفاة ما يزيد على 175 ألف شخص في أنحاء العالم وفقا ل​منظمة الصحة العالمية​. وفي مصر، أودى الفيروس بحياة 276 شخصا من بين أكثر من 3600 مصاب حسب بيانات المنظمة أيضا.

ومن بين السجناء المذكورين في خطاب أعضاء مجلس الشيوخ طالب الطب الأميركي المصري الأصل محمد عماشة الذي ينتظر المحاكمة منذ أكثر من عام على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة تنظيم إرهابي.

ويعاني عماشة من مرض في جهاز المناعة ومن ​الربو​، وقد بدأ الشهر الماضي إضرابا عن الطعام للفت الانتباه إلى محنته حسبما ذكر أبواه.

وهناك 114 ألف سجين في مصر وفقا لتقدير حديث لمنظمة الأمم المتحدة.

