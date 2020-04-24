مجلس النواب الأميركي يقرّ خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد

أقرّ ​مجلس النواب الأميركي​ خطة جديدة بقيمة 483 مليار ​دولار​ لدعم ال​اقتصاد​ و​المستشفيات​ وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة كوفيد-19 وتداعيات الكارثية على أكبر اقتصاد في ​العالم​.

والنوّاب الذين شاركوا في جلسة التصويت واضعين بغالبيتهم كمامات للوقاية من ​فيروس كورونا​ المستجدّ، أقرّوا الخطّة بأغلبية 388 صوتاً مقابل 5 فقط صوّتوا ضدّها وواحد امتنع عن التصويت.

وأتى إقرار هذه الخطة في مجلس النواب بعدما أقرّها مجلس الشيوخ ما يعني أنّها ستحال فوراً إلى الرئيس ​دونالد ترامب​ الذي يؤيّدها بشدّة وبالتالي من المفترض أن يوقّع عليها سريعاً لتصبح سارية المفعول.