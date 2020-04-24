واشنطن تضع قواتها في جيبوتي في حالة طوارئ صحية بسبب كورونا

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واشنطن: أعلن الجيش الأميركي الخميس أنّه وضع قواته المتمركزة في جيبوتي في حالة طوارئ صحيّة بسبب فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى بقوة في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الأفريقي.
قال قائد القوات الأميركية في جيبوتي الجنرال مايكل توريللو في بيان إنّ إعلان "حالة الطوارئ" الصحيّة "إجراء احرازي" يتيح مزيداً من الصلاحيات لمكافحة الوباء.
أضاف أنّ "مكافحة كوفيد-19 هي الأولوية الأولى"، من دون أن يوضح ما إذا تم تسجيل أي إصابة في صفوف العسكريين أو المدنيين العاملين في المنشأتين الأميركيتين في هذا البلد.
جيبوتي التي يقلّ عدد سكانها عن مليون نسمة سجّلت خلال أسبوع واحد أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء في هذا البلد الصغير 986 شخصاً، توفي منهم اثنان.
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