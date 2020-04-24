شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الخانكة مطالبا بسرعة تشغيل محطة مياه سرياقوس: تكلفت ملايين الجنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى، بيان عاجل لوزير الإسكان بشأن عدم تشغيل محطة مياه سرياقوس على الرغم من انتهاء العمل بها ونقاء العينات التي فحصتها وزارة الصحة، مما يتسبب فى معاناة للمواطنين بالمنطقة، لافتا إلى أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من الملفات التى تحظى باهتمام كبير سواء تحت القبة أو من قبل السلطة التنفيذية، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأنه ملف خدمى.

وأوضح الزياتى، عدم تشغيل المحطة انعكس بشكل مباشر على سكان مناطق جنوب مركز الخانكة القلج وسرياقوس وعرب العيايدة والجبل الأصفر والمنشية والعزب والمنية و23 يوليو من سوء مياه الآبار الارتوازية، مطالبا سرعة تشغيل المحطة التي كلفت الدولة مئات الملايين من الجنيهات، حتى يتم الاستفادة من هذه المبالغ.

وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل ودقيق على مستوى الجمهورية لكافة محطات مياه الشرب أو بالأحرى مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، ومن ثم البدء فى وضع استراتيجية وخطة عاجلة للانتهاء منها وفقا للاعتمادات على أن تكون هناك أولوية فى التنفيذ على الأ{ض، سواء من خلال نسبة الانتهاء من الأعمال أو الاعتمادات او يتم لرفع الضرر وتخفيف معاناة المواطنين بالمناطق المجاورة.

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وأكد عضو مجلس النواب علي زيادة المخصصات المالية المعتمدة للجهاز القومى لمياه الشرب والصرف الصحى، للانتهاء من المشروعات العالقة، خاصة وان جميع هذه المشروعات تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال بها، مما يعني بقاءها كما هي متوقفة إهدار للمال العام، وعدم تحقيق الاستفادة.