غدًا.. الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - تحل غدًا السبت، الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء الموافق 25 أبريل من كل عام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن ذكري تحرير سيناء الحبيبة ذكري غالية في قلب كل مصري، حيث امتزجت رمال سيناء الغالية بالدم المصري الطاهر، وتعاقبت الأجيال جيلا بعد جيل للحفاظ على ترابه.
وأضاف الرئيس، في كلمته بهذه المناسبة، أنه بعد عودة سيناء للوطن الأم انتهى تحدي تحريرها، وابتدي تحدي تعميرها، وقد تم إنجاز العديد من المشروعات، كخطوة تتبعها خطوات أخرى، لتنعم أرضها بالتنمية والرخاء.
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