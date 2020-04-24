طقس أول 3 أيام رمضان.. ارتفاع وانخفاض وأمطار ورياح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأيام الثلاثة الأولى لشهر رمضان، موضحة أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجویة خلال هذه الفترة.

الجمعة

يتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الطقس ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح تصل للعاصفة وهطول أمطار.

وأشارت الهيئة، إلى شاط ریاح جنوبیة غربیة على كافة الأنحاء تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالیة وشمال الصعید وسیناء.

وتابعت: تتراوح سرعات الریاح من 70:60 كم/ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق واضطراب الملاحة البحریة على البحرین الأحمر والمتوسط ومنطقة خلیج السویس وخلیج العقبة.

وأوضحت أن الرياح يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لیسود طقس شدید الحرارة خلال ساعات النھار، كما تسقط أمطار خفیفة على السواحل الشمالیة والوجه البحري ومدن القناة وسیناء تكون رعدیة أحیانا.

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وعن القاھرة الكبرى، من المتوقع أن تنشط الریاح الجنوبیة الغربیة تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

وتتراوح سرعة الریاح من 50:60 كم/ساعة مما یؤدي إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق، ویصاحب ذلك ارتفاعا في درجات الحرارة لیسود طقس شدید الحرارة نھارا مع فرصة لسقوط أمطار خفیفة في نھایة الیوم.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى یوم الجمعة:

القاهرة والوجه البحرى ٣٦ ١٨

السواحل الشمالية الغربية ٢٧ ١٧

السواحل الشمالية الشرقية ٣٧ ١٦

جنوب سيناء ٣٥ ٢٢

شمال الصعيد ٣٨ ٢٢

جنوب الصعيد ٤٠ ٢٤

السبت والأحد

قالت الهيئة، إن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء (ثاني وثالث أيام رمضان) بقیم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مئویة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار من خفیفة إلى متوسطة على السواحل الشمالیة والوجه البحري ومدن القناة وسیناء.

وتتراوح درجات الحرارة يومي السبت والأحد:

القاهرة والوجه البحرى ٢٥ ١٦

السواحل الشمالية الغربية ٢٢ ١٥

السواحل الشمالية الشرقية ٢٢ ١٧

جنوب سيناء ٢٩ ٢٠

شمال الصعيد ٢٧ ١٨

جنوب الصعيد ٣٣ ٢٥​