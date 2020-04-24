اليوم.. ذكرى رحيل الروائي الإنجليزي دانييل ديفو

محمد اسماعيل - القاهرة - تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الكاتب الإنجليزي دانييل ديفو، أحد مؤسسي الرواية الإنجليزية، في عام1731.
وُلد ديفو بلندن في 13 سبتمبر من عام 1660، وكان تاجرا وكاتبا وصحفيا، ألف العديد من الكتب والكُتيبات المتنوعة بلغ عددها نحو 300 كتابًا، فكان أول المؤيدين للرواية حتى أصبح أحد مؤسسي هذا النوع من الكتابة في إنجلترا، وعُرف بروايته بعنوان "روبنسون كروزو".
اختلفت أعماله الأدبية لتتناول العديد من المجالات، مثل السياسية، والجريمة، والدينية، وعلم النفس، والكتابة في الصحافة الاقتصادية والموضوعات الخارقة للطبيعة.
ترك الكاتب الإنجليزي هذا الأثر الكبير في عالم الرواية الإنجليزية، حتى رحل عن الحياة في مثل غدٍ من عام 1731 عن عمر يُناهز 71 عامًا
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