رياح وأمطار خفيفة على الإسكندرية في أول أيام رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت أحياء الإسكندرية، فجر اليوم الجمعة، لهطول أمطار خفيفة يصاحبها رياح وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك في أول أيام شهر رمضان الكريم.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لبقاء ارتفاع أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تعرض البلاد، اليوم، لطقس غير مستقر مصحوبا برياح تصل للعاصفة مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء وهطول أمطار.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية.