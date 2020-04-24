أولى ليالي رمضان.. أمطار رعدية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين: شهدت محافظة الغربية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أمطارا غزيرة ورعدية علي كافة مدن وقري المحافظة بأول أيام شهر رمضان الكريم. كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أمر برفع حالة الطوارئ بكافة الأجهزة التنفيذية علي مستوي المحافظة تحسبا لسوء أحوال الطقس. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم سيكون حار جدا، مصحوبا برياح تصل حد العاصفة، وأمطار رعدية.​

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