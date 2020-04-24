كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح وسط مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع هجوم مسلح قبل قليل، على عدد من القرى في وسط مالي، أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية".

وقال علي دولو رئيس بلدية سانغا، إحدى البلدات التي تعرضت للهجوم، إن الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا، وسرقوا حوالي 500 رأس ماشية، مشددًا: "ما يقتلنا ليس فيروس كورونا، بل الحرب".

وكشف تقرير داخلي للأمم المتحدة، أن المسلحون من إثنية الفولاني، هاجموا عددا من الأماكن قرب قرية تيريلي التي ينتمي أبناؤها لإثنية الدوغون، الواقعة على بعد حوالي 30 كلم شرق باندياغارا.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي 309 حالات، بينهم 21 حالة وفاة، و77 متعافيًا.