فيديو: يونس الميموني
قال الدكتور مراد البقالي، منسق الوحدة الفندقية أهلا، أمس الخميس، في طنجة، إنه تم تخصيص 120 سريرا لمرضى “كوفيد19”.
وكشف البقالي لـ”اليوم24″ أن الفندق، الذي تستقبل غرفه مرضى كورونا في وضعية صحية مستقرة، سيتكفل أطباء القطاع الخاص، وتنسيقية المصحات الخاصة، بتنسيق مع مديرية الصحة في جهة الشمال، والسلطات المحلية، بإدارته طوال فترة الحجر الصحي.
وأضاف المتحدث ذاته أن الهدف من مبادرة الوحدة الفندقية أهلا إلى تخصيص 120 سريرا لمرضى “كوفيد19″، نقص الضغط على المستشفيات العمومية، التي تستقبل حالات الإصابة بالفيروس التاجي.
كانت هذه تفاصيل خبر منسق الوحدة الفندقية “أهلا” في طنجة: سنستقبل120 مصابا بـ”كوفيد19″ لتخفيف الضغط على المستشفيات – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.