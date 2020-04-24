الولايات المتحدة: حصيلة وفيات كورونا تقترب من الخمسين ألفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قاربت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة إلى 50 ألفاً، الليلة الماضية، بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصاباً، في حصيلة يومية شبه قياسية، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

ووفقا لبيانات نشرتها الجامعة الأميركية في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي، فإنّ وباء كورونا حصد في الولايات المتّحدة لغاية اليوم أرواح 49,759 مصابا، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المثبتة مخبرياً في هذا البلد 866,646 إصابة بعد تسجيل 26,971 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي موازاة ذلك، أقرّ مجلس النواب الأميركي خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار، لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة كورونا وتداعيات الكارثية على أكبر اقتصاد في العالم.

والنوّاب الذين شاركوا في جلسة التصويت واضعين بغالبيتهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، أقرّوا الخطّة بأغلبية 388 صوتاً مقابل 5 فقط صوّتوا ضدّها وواحد امتنع عن التصويت.

وأتى إقرار هذه الخطة في مجلس النواب بعدما أقرّها مجلس الشيوخ، ما يعني أنّها ستحال فوراً إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي يؤيّدها بشدّة وبالتالي من المفترض أن يوقّع عليها سريعاً لتصبح سارية المفعول.

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وأعلن الجيش الأميركي أمس، أنّه وضع قواته المتمركزة في جيبوتي في حالة طوارئ صحيّة بسبب فيروس كورونا الذي يتفشّى بقوة في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الأفريقي.

وقال قائد القوات الأميركية في جيبوتي، الجنرال مايكل توريللو، في بيان إنّ إعلان "حالة الطوارئ" الصحيّة "إجراء احرازي" يتيح مزيداً من الصلاحيات لمكافحة الوباء.

وأضاف أنّ "مكافحة كوفيد-19 هي الأولوية الأولى"، من دون أن يوضح ما إذا تم تسجيل أي إصابة في صفوف العسكريين أو المدنيين العاملين في المنشأتين الأميركيتين في هذا البلد.

وجيبوتي التي يقلّ عدد سكانها عن مليون نسمة، سجّلت خلال أسبوع واحد أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء في هذا البلد الصغير 986 شخصاً، توفي منهم اثنان.