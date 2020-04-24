تراجع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الصين مع تسجيل 6 حالات جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنّ "بر الصين الرئيسي سجّل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، نزولًا من عشر حالات كان قد سجّلها قبل يوم، ليصل إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد 19" إلى 82804".
وأوضحت في بيان، أنّ "حالتين من الحالات الجديدة قدمتا من الخارج"، لافتةً إلى "ارتفاع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة"، من 27 حالة سُجّلت في اليوم السابق. وظلّ إجمالي حالات الوفاة في بر الصين الرئيسي عند 4632 حالة دون تغيير.
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