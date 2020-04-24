ترامب: أعتقد أنّ ما حُكي عن صحّة كيم "غير صحيح"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يعتقد أنّ التقارير التي أفادت بتدهور صحّة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "غير صحيحة".
وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 "أعتقد أنّ هذه المعلومات غير صحيحة"، مضيفاً "أعتقد أنّها معلومة كاذبة من سي إن إن"، الشبكة الإخبارية الأميركية التي غالباً ما يهاجمها سيّد البيت الأبيض ويتّهمها بممارسة التضليل الإعلامي.
وكان يوم الثلاثاء قد شهد تكهنات عالمية واسعة بشأن صحة كيم، أثارتها تقارير إعلامية أفادت بأنه مريض بشدة بعدما خضع لعملية جراحية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.
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