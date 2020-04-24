وفيات كورونا في الولايات المتحدة تناهز 50 ألفاً بعد وفاة 3176 مصاباً خلال 24 ساعة

ناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ في ​الولايات المتحدة​ 50 ألفاً مساء الخميس بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصاباً، في حصيلة يومية شبه قياسية، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في ​الساعة​ 20,30 بالتوقيت المحلّي ​الجامعة​ التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة لغاية اليوم أرواح 49 ألفاً و759 مصاباً، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في هذا البلد 866.646 إصابة بعد تسجيل 26.971 إصابة خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الأخيرة.