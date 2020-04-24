وفيات كورونا في الولايات المتحدة تناهز 50 ألفاً بعد وفاة 3176 مصاباً خلال 24 ساعة

ناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة 50 ألفاً مساء الخميس بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصاباً، في حصيلة يومية شبه قياسية، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة لغاية اليوم أرواح 49 ألفاً و759 مصاباً، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في هذا البلد 866.646 إصابة بعد تسجيل 26.971 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
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