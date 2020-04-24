مصادر الجمهورية: ارتفاع الدولار أثبت وجود عجز كلي حكومي ورسمي عن وقف هذا الجنوح المخيف

ركّزت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على الإجتماع أمس بين رئيس الحكومة ​حسان دياب​ وحاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​ وارتفاع سعر ​الدولار​، على أنّ "مختلف الاتصالات والمحاولات لم تصل بعد إلى مرحلة الحل، وأنّ ارتفاع الدولار فوق مختلف السقوف أثبت وجود عجز كلّي حكومي ورسمي مالي ونقدي، كما على مختلف المستويات، عن وقف هذا الجنوح المخيف الّذي لم تشهده البلاد".

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