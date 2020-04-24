أوضح وزير المال غازي وزني، أنّ "ارتفاع سعر الدولار لا يمكن شرحه لا اقتصاديًّا ولا ماليًّا ولا نقديًّا، خصوصًا أنّ الحكومة قدّمت خطّة ماليّة وحصلت على إيجابيّات من "صندوق النقد الدولي" ومن المجتمع المالي الدولي ومجموعة الدول الداعمة والمانحة".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "ما حصل هو مضاربة قويّة وتلاعب بالسوق ينطلق من أبعاد سياسيّة بامتياز، وقد زاد هذا الأمر من خوف المواطنين وقلقهم ممّا أحدث زيادة الطلب على الدولار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزني: لا يمكن شرح ارتفاع الدولار وما حصل هو مضاربة قوية وتلاعب بالسوق ينطلق من أبعاد سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.