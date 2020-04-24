وزني: لا يمكن شرح ارتفاع الدولار وما حصل هو مضاربة قوية وتلاعب بالسوق ينطلق من أبعاد سياسية

أوضح وزير المال ​غازي وزني​، أنّ "ارتفاع سعر ​الدولار​ لا يمكن شرحه لا اقتصاديًّا ولا ماليًّا ولا نقديًّا، خصوصًا أنّ ​الحكومة​ قدّمت خطّة ماليّة وحصلت على إيجابيّات من "​صندوق النقد الدولي​" ومن المجتمع المالي الدولي ومجموعة الدول الداعمة والمانحة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "ما حصل هو مضاربة قويّة وتلاعب بالسوق ينطلق من أبعاد سياسيّة بامتياز، وقد زاد هذا الأمر من خوف المواطنين وقلقهم ممّا أحدث زيادة الطلب على الدولار".